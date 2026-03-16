Vụ kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng: Góc nhìn pháp lý từ luật sư

Liên quan đến vụ việc kéo lê bạn gái dưới đường, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, sáng 8/3, Huấn cùng bạn gái 24 tuổi đến chơi nhà bạn ở xã Hà Nam. Buổi chiều đi về, đến đoạn phà Giải (thuộc địa bàn xã An Thành), hai người xảy ra mâu thuẫn.

Huấn bị cáo buộc dùng chân, tay đánh, đá vào vùng mặt bạn gái khiến chảy máu. Khi cô gái ngồi trên đường, không đứng dậy để tiếp tục di chuyển theo yêu cầu, Huấn đã túm áo, kéo lê.

Đối tượng Bàn Văn Huấn tại cơ quan điều tra.

Quan sát vụ việc, Thạc sĩ., luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Đây là quyền cơ bản của mỗi người, được quy định tại Điều 20 Hiến pháp năm 2013, và được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều quy định pháp lý khác nhau, từ chế tài hành chính, dân sự cho đến hình sự.

Do đó, các hành vi của đối tượng, dùng chân, tay đánh, đá vào vùng mặt của cô gái khiến chảy máu; .rồi túm áo, kéo lê nạn nhân trên đường khi cô gái không đứng dậy di chuyển theo yêu cầu là hành vi vi phạm pháp luật. Những hành vi này không chỉ gây thương tích mà còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.

Xét về mặt pháp lý, luật sư Hùng cho rằng, các hành vi nêu trên của đối tượng đã có dấu hiệu của hành vi “cố ý gây thương tích”. Mặt khác, các hành vi này diễn ra tại nơi công cộng, gây ra sự bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội, cũng như ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, hành vi của đối tượng còn có dấu hiệu của “Tội Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025. Do vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với đối tượng về tội danh nêu trên là hoàn toàn có căn cứ và cần thiết.

Tuy nhiên, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can chỉ là những bước ban đầu trong quá trình giải quyết vụ án. cơ quan điều tra sẽ phải tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ án như: Nguyên nhân, diễn biến, các hành vi vi phạm cụ thể của đối tượng... Chính vì vậy, kết quả giải quyết vụ án và trách nhiệm pháp lý của đối tượng là như thế nào thì sẽ còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử của các Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với việc bị khởi tố về “Tội Gây rối trật tự công cộng”, luật sư Hùng cho rằng, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự, đối tượng sẽ phải đối mặt với các hình phạt như: phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng sẽ phải tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích cho cô gái của đối tượng. Trong trường hợp, kết quả giám định kết luận cô gái có bị thương tích mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp “có tính chất côn đồ” thì đối tượng sẽ còn phải bị xử lý hình sự về “Tội cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Còn nếu cô gái có thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì đối tượng cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, với mức xử phạt là phạt tiền từ 6- 8 triệu đồng (điểm a Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ). Bên cạnh đó, đối tượng còn có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho cô gái theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Cô gái bị Bàn Văn Huấn kéo lê trên đường. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên, mặc dù nội dung clip được đăng tải không phản ánh nguyên nhân của sự việc, cũng như mâu thuẫn giữa hai người là thế nào? Tuy nhiên, dù là do nguyên nhân nào thì các hành vi của đối tượng cũng là rất khó chấp nhận, thể hiện sự thô bạo và lệch chuẩn quá lớn, gây ra sự phản ứng gay gắt trong dư luận xã hội. Do đó, việc cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý vụ việc là hết sức cần thiết, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, kịp thời bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân.

Qua vụ việc này và rất nhiều vụ việc khác đã xảy ra trên thực tế thì có thể thấy, nhiều khi chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, hoàn toàn có thể giải quyết bằng những cách thức ôn hòa. Tuy nhiên chỉ vì một thoáng mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế hoặc do thái độ côn đồ, coi thường pháp luật mà đã dẫn đến đánh nhau, đập phá tài sản, gây rối, để lại những hậu quả rất đáng tiếc cho tất cả các bên. Đó là những bài học “đắt giá”, cho thấy việc giải quyết mâu thuẫn, bất đồng bằng bạo lực là cách hành xử sai lầm, trái pháp luật và sẽ phải chịu những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Vì vậy, khi gặp bất kỳ mâu thuẫn hay va chạm, xung đột như thế nào thì điều đầu tiên là cần bình tĩnh, lựa chọn những cách thức giải quyết nhẹ nhàng, văn minh, tôn trọng lẫn nhau, để tránh được những xung đột, xô xát không đáng có, hay thực hiện các hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, để lại những hậu quả tiêu cực.