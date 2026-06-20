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VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.
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vov, hợp đồng kỳ nghỉ
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_vu_lua_dao_hop_dong_ky_nghi_hon_600_ty_dong_o_tp.hcm_cac_ceo_khai_gi.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
hợp đồng kỳ nghỉ
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2026-06/tiktok_vu_lua_dao_hop_dong_ky_nghi_hon_600_ty_dong_o_tp.hcm_cac_ceo_khai_gi.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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