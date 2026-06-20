Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.