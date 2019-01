Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công, hai cựu tướng công an có vai trò gì?

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành công an, liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân.

Các bị can trong vụ án hầu hết là những người từng có chức vụ cao, quan trọng đã giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

2 cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân

Vũ Nhôm “phù phép” đất công thu lợi bất chính

Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an, từ ngày 01/10/2009 được giao điều hành hai công ty 2 công ty “bình phong” là Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79. Tổng cục V không đầu tư hay góp vốn vào các công ty này.

Theo nguyên tắc, mọi hoạt động nghiệp vụ của Phan Văn Anh Vũ chỉ do Nguyễn Hữu Bách (Trưởng phòng, sau là Phó Cục trưởng); Phan Hữu Tuấn (Cục trưởng, sau là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) và Trần Việt Tân (Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau là Thứ trưởng Bộ Công an) nắm và trực tiếp chỉ đạo.

Trong quá trình điều hành, Vũ đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức “bình phong” để đề nghị các Bộ, ngành và Chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn m2 ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là thành phố Đà Nẵng và TPHCM trái quy định của pháp luật nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước.

Theo đó, từ năm 2009- 2016, trên cơ sở đề xuất của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách đã tham mưu để Phan Hữu Tuấn duyệt, ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo ký nhiều văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan, đơn vị, đề nghị tạo điều kiện cho 2 công ty của Vũ được nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và một số ưu đãi khác... tại 7 nhà, đất công sản, dự án bất động sản với tổng diện tích trên 6.700 m2 nhà và trên 26.700 m2 đất, tổng trị giá trên 2.500 tỷ đồng.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ công ty sang cho mình hoặc cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính chứ không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành công an.

Theo cáo trạng, hành vi tiếp tay của Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đối với Phan Văn Anh Vũ gây thiệt hại cho Nhà nước trên gần 1.160 tỷ đồng.

Hai cựu tướng thiếu tranh nhiệm gây thiệt hại đặc biệt lớn

Cáo trạng xác định, với vai trò Thứ trưởng Bộ Công an (2014-2018) phụ trách Tổng Cục hậu cần (đơn vị quản lý đất công sản), ngày 28/5/2015, trên cơ sở tờ trình của Phan Văn Anh Vũ và đề xuất của Phan Hữu Tuấn, ông Bùi Văn Thành đã ký tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền cho bán chỉ định nhà đất tại 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 nhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành công an.

Khu đất số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM đang được triển khai xây dựng - (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Ngày 24/10/2015, ông Thành tiếp tục ký công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng thẩm định giá nhà đất thành phố và UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt giá bán khu đất trên 301 tỷ đồng không đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định.

Sau đó, mặc dù Tổng cục IV, Bộ Công an có văn bản báo cáo Bùi Văn Thành về việc Công ty Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành dự thảo Chứng thư thẩm định giá, xác định giá trị nhà, đất tại số 129 Pasteur chỉ còn trên 295 tỷ đồng nhưng ông Thành đã không làm hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo Tổng cục IV làm rõ lý do giảm giá nhà, đất này.

Ông Thành cũng không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh. Khi Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài ông Thành không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 223 tỷ đồng.

Đối với ông Trần Việt Tân, là Tổng Cục trưởng Tổng cục V từ năm 2009- 2016, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách tổng cục này. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ dưới quyền tham mưu, đề xuất, ông Tân đã ký phát hành 7 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Vũ làm Chủ tịch HĐQT được thuê 3 dự án, gồm: Nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng; Nhà, đất tại số 15 Thi Sách và Nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi ký các văn bản nêu trên, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với đơn vị dưới quyền; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ; dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Phan Văn Anh Vũ. Do đó, đã để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng, được thuê các nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức chỉ định không qua đấu giá, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trên 155,3 tỷ đồng./.

Hai bị can Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị truy tố hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, khung hình phạt 3-12 năm tù. Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt 10-15 năm tù./.

