Vụ nữ nhà báo tống tiền 70.000 USD: Những ai đã bị bắt, khởi tố?

Đến thời điểm này, có 2 người đã bị bắt, bị khởi tố vì liên quan vụ tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD là Đào Thị Thanh Bình, phóng viên báo Thương hiệu và Công luận và Nguyễn Thị Nhâm (40 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Trong ảnh: Nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (ảnh: Công an cung cấp) Nguyễn Thị Nhâm (40 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắt, khởi tố do đã có hành vi đồng phạm với Đào Thị Thanh Bình, phóng viên báo Thương hiệu và Công luận để tống tiền doanh nghiệp70.000 USD. (ảnh: Công an cung cấp) Trước đó, trong quá trình làm việc với doanh nghiệp Đào Thị Thanh Bình đề nghị đơn vị này làm việc với người môi giới của mình là Nhâm để bỏ qua sai phạm không viết bài. Ban đầu, Nguyễn Thị Nhâm đưa ra giá 100.000 USD, sau gần 2 tháng thương lượng thì “hạ giá” xuống 70.000 USD. Bình đồng ý với Nhâm việc nhận số tiền này để không viết bài. (ảnh: Anh ninh thủ đô) Ngày 18/12, người của Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam giao tiền cho phóng viên xem rồi yêu cầu phóng viên ký giấy biên nhận. Phóng viên xem tiền, ký giấy rồi đưa tiền cho người môi giới chuyển ra ngoài thì bị công an bắt tại cửa, số tiền kiểm đếm là 70.000 USD. Thời điểm công an bắt quả tang, Đào Thị Thanh Bình đang nhận tiền tại tầng 2 tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận (ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). (ảnh: Vietnamnet) Sau đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Thanh Bình để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, đây là lần thứ 2 Đào Thị Thanh Bình thực hiện hành vi tống tiền Công ty Luxshare - ICT Việt Nam. (ảnh: Công an cung cấp)

