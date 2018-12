Vụ nữ nhà báo tống tiền: Tạm giam người môi giới để tiếp tục điều tra

1. Vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Bắt tạm giam người môi giới: Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nhâm (40 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) có hành vi đồng phạm với nữ nhà báo Đào Thị Thanh Bình, 40 tuổi, phóng viên báo Thương hiệu và công luận để tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD. Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhâm đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. (Trong ảnh, nữ nhà báo Đào Thị Thanh Bình). Trước đó, sau khi phát hiện những sai phạm trong xây dựng của Công ty Luxshare - Ici Việt Nam, Đào Thị Thanh Bình đã yêu cầu công ty liên hệ môi giới của mình là chị Nhâm và phải đưa chị này 100.000 USD để không đưa vi phạm lên báo. Sau gần hai tháng mặc cả qua lại, Bình đã đồng ý với mức chi phí không đăng bài viết là 70.000 USD, và hẹn Công ty Luxshare - Ici Việt Nam giao tiền tại Hà Nội. (Ảnh minh họa). 2. Giả mạo tổng giám đốc ngân hàng để chiếm đoạt 126 triệu đồng: Theo đó, do tìm hiểu được thông tin ngân hàng Vietcombank sắp kỷ niệm 35 năm thành lập, 3 đối tượng này đã gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên để tìm con mồi. Các đối tượng trên giả danh là Tổng Giám đốc và nhân viên ngân hàng lừa bà Thanh ở Hưng Yên lấy 126 triệu đồng với thông tin bà trúng thưởng và yêu cầu nạp thẻ. (Trong ảnh, 3 đối tượng tại cơ quan điều tra). 3. Nghi 2 thanh niên xăm trổ rải chông trước đầu ô tô: Trước đó, hai thanh niên trong ảnh bị một tài xế xe tải ghi lại hình ảnh nghi vấn rải đinh trên đường tỉnh lộ 427. Liên quan đến vụ việc, công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ. (Trong ảnh, hai đối tượng thả vật giống đinh xuống đường). 4. Giả danh đại tá công an, đe dọa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Trước đó, bằng hình thức lừa đảo qua điện thoại, đối tượng Zhou Ren và Nông Văn Việt giả mạo là Đại tá Công an ở Hải Phòng và yêu cầu bà Đẩu trú tại TP Hải Phòng nộp vào tài khoản gần 300 triệu đồng vì phát hiện bà này liên quan đến vụ án buôn bán ma túy. (Trong ảnh là Zhou Ren và Nông Văn Việt tại cơ quan điều tra). 5. Bị bắt quả tang “phê” ma tuý, nhiều nam nữ đút tiền xin công an bỏ qua: Theo đó, khoảng 3h20 ngày 29/12, Công an quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính quán karaoke Sinh Đôi Venus. Tại một phòng VIP trên lầu 3, công an phát hiện hiện 5 dân chơi có biểu hiện "phê" ma túy. Bị phát hiện, những người này tìm cách đưa tiền cho công an mong được bỏ qua vi phạm nhưng đều bị các chiến sĩ từ chối. (Trong ảnh, các đối tượng bị bắt tại quán Karaoke Sinh Đôi Venus). 6. Vụ lừa đảo tại VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành: Trước đó, nhiều người nghĩ Hà Thành là sếp ở Ngân hàng VietABank vì thấy Thành thoải mái ra vào quầy giao dịch, phòng Giám đốc và được nhân viên ngân hàng tôn trọng nên góp vốn đồng sở hữu lập sổ tiết kiệm để hưởng lãi suất cao. Bằng hình thức này Thành chiếm đoạt hơn 200 tỷ của khách hàng ở đây. Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, PGĐ công an Hà Nội khẳng định: Thành không phải cán bộ ngân hàng. (Trong ảnh, khách hàng treo băng rôn kêu gọi Ngân hàng VietA Bank giải quyết vụ việc). 7. Con rể giết mẹ vợ dưới ruộng rau vì tưởng “ma nhập": Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 27/12, đối tượng Quang, trú tại thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình thấy mẹ vợ dậy sớm đi làm. Nghĩ mẹ vợ bị ma nhập Quang đẩy bà xuống ruộng rau muống gần nhà, nhét bùn vào miệng. (Trong ảnh, cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Quang).