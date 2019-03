Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Thu nhiều mẫu quan trọng, củng cố chứng cứ

Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra tại Điện Biên, sáng 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà. Đây là lần khám xét thứ hai sau quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm. Sở dĩ phải khám xét nhà bị can Bùi Văn Công đến hai lần vì cơ quan chức năng xác định, căn nhà mới xây của đối tượng này là hiện trường chính trong việc hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Để công tác khám xét đảm bảo, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng cử cán bộ có kinh nghiệm cùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại lên Điện Biên tham gia. Theo Báo Bảo vệ pháp luật, trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu được nhiều mẫu quan trọng, khẳng định, củng cố thêm chứng cứ, đồng thời gợi mở những tình tiết mới của vụ án. Đây là cuộc khám xét dài kỷ lục trong các vụ án mà các đơn vị tiến hành tố tụng ở Điện Biên tham gia. Thông tin trên báo Lao Động, đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án cho biết, hiện tại một số đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn 2 đối tượng trả lời quanh co, chối tội, khai báo gian dối, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác. Trong ảnh: Đại tá Tráng A Tủa Lời khai của các đối tượng Công cho thấy, chúng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với Cao Mỹ Duyên trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà. Riêng đối tượng Bùi Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) được xác định về tội không tố giác tội phạm. Bởi đối tượng Thu đều có mặt, chứng kiến từ đêm 30 Tết khi các đối tượng đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà và sát hại nạn nhân. Chính vì vậy ngày 20/3, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Bùi Kim Thu để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, trong quá trình khám phá vụ án, xuất hiện nhiều tình tiết mới, vì vậy, để đảm bảo sự thật khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, nghiêm minh trước pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét lần 2./.

Liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra tại Điện Biên, sáng 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà. Đây là lần khám xét thứ hai sau quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm. Sở dĩ phải khám xét nhà bị can Bùi Văn Công đến hai lần vì cơ quan chức năng xác định, căn nhà mới xây của đối tượng này là hiện trường chính trong việc hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Để công tác khám xét đảm bảo, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng cử cán bộ có kinh nghiệm cùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại lên Điện Biên tham gia. Theo Báo Bảo vệ pháp luật, trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu được nhiều mẫu quan trọng, khẳng định, củng cố thêm chứng cứ, đồng thời gợi mở những tình tiết mới của vụ án. Đây là cuộc khám xét dài kỷ lục trong các vụ án mà các đơn vị tiến hành tố tụng ở Điện Biên tham gia. Thông tin trên báo Lao Động, đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án cho biết, hiện tại một số đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn 2 đối tượng trả lời quanh co, chối tội, khai báo gian dối, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác. Trong ảnh: Đại tá Tráng A Tủa Lời khai của các đối tượng Công cho thấy, chúng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với Cao Mỹ Duyên trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà. Riêng đối tượng Bùi Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) được xác định về tội không tố giác tội phạm. Bởi đối tượng Thu đều có mặt, chứng kiến từ đêm 30 Tết khi các đối tượng đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà và sát hại nạn nhân. Chính vì vậy ngày 20/3, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Bùi Kim Thu để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, trong quá trình khám phá vụ án, xuất hiện nhiều tình tiết mới, vì vậy, để đảm bảo sự thật khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, nghiêm minh trước pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét lần 2./.