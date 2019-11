Vụ thủy điện Sơn La: Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với nhiều cựu lãnh đạo

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, sáng nay (28/11), Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm thực hiện chế độ chính sách đền bù di dân thủy điện Sơn La. Đây là các bị cáo có kháng cáo sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, diễn ra hồi tháng 7 vừa qua.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo kháng cáo kêu oan, bao gồm: Trương Tuấn Dũng (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La), Phan Tiến Diện (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La), Phan Đức Chính (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mường La), Phan Xuân Khoa (cựu phó Ban di dân tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường La), và Đèo Văn Ban (người dân ở huyện Mường La).



Riêng các bị cáo: Tòng Văn Thành (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La), Trần Mạnh Trì (cựu phó Ban di dân tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường La), Đỗ Tiến Đồng và Ngô Xuân Vân (cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La), tại phiên phúc thẩm có thay đổi nội dung kháng cáo sang xem xét, giảm nhẹ hình phạt so với mức án ở tòa sơ thẩm.

Phiên tranh tụng trong hơn 2 ngày xét xử phúc thẩm đã diễn ra căng thẳng giữa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội với các luật sư và các bị cáo để làm rõ hơn các nội dung mà bản án sơ thẩm đã quy kết. Điều đáng quan tâm là hầu hết các bị cáo vẫn kêu oan, chưa nhất trí với bản án này. Khi được nói lời sau cùng trước khi đọc tuyên án, nhiều bị cáo vẫn không đồng tình với kết luận điều tra và cáo trạng tại bản án sơ thẩm, mong muốn được tòa phúc thẩm minh oan; các luật sư bào chữa cho các bị cáo Dũng, Diện, Chính, Ban... cũng đề nghị tòa tuyên các bị cáo này không phạm tội, hoặc hủy bản án sơ thẩm để xem xét lại.

Y án sơ thẩm với nhiều cán bộ, trong đó có cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La Trương Tuấn Dũng, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Sơn La Phan Tiến Diện

Căn cứ các kết luận điều tra, cáo trạng và các chứng cứ tại phiên tòa, sáng nay, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự liên quan sai phạm thực hiện chế độ chính sách đền bù Dự án thủy điện Sơn La đã tuyên án. Cụ thể như sau.

Tòa tuyên phạt 8 bị cáo tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Căn cứ vào các Điều, khoản quy định tại Bộ Luật hình sự, tòa tuyên phạt các bị cáo với các mức hình phạt cụ thể như sau: Bị cáo Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện và Phan Đức Chính 6 năm, 6 tháng tù; Phan Văn Khoa 5 năm 6 tháng tù; Tòng Văn Thành 5 năm tù; Trần Mạnh Trì 4 năm tù 6 tháng tù; Ngô Xuân Vân 3 năm 6 tháng tù; Đèo Văn Ban 4 năm tù.

Riêng bị cáo Đỗ Tiến Đồng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, chịu mức án 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Đèo Văn Ban phải bồi thường cho Nhà nước số tiền 1.179.414.380 đồng và hoàn trả cho Nhà nước số tiền 64.779.000 đồng.