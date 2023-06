Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Đã bắt giữ 39 đối tượng

Sáng 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng.

Một trong số những đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAND)

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, từ đêm 12 đến sáng này ngày 13/6, lực lượng công an đã bắt giữ được 10 nghi phạm. Tính đến 9 giờ sáng nay, đã có 37 người trong nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã bị bắt giữ. Cũng trong đêm 12/6, có thêm 2 người trong nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã ra đầu thú. Tổng số nghi phạm bị bắt giữ đến nay là 39 người.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng...

Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, lực lượng chức năng cũng đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày hôm qua 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 684/QĐ/TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an, hai liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk./.