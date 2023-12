Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan mang tiền rút được đầu tư bất động sản

Tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03)

Theo Thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.

Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.

Đối với hành vi rửa tiền, Thiếu tướng Thành cho biết, Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy định hành vi này. Đó là người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện.

Vì vậy, số tiền mà bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay, sau đó thì chỉ cần thực hiện 1 trong các hành vi theo quy định của Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP là đã phạm vào tội rửa tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cũng cho biết thêm, sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau.

Trước đó, bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiềnhơn 1.066.600 tỉ đồng.

Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.