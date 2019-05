Vụ “xác người trong bê tông“: Nạn nhân đầu tiên không phải tự sát?

Sáng 20/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ án hai thi thể đàn ông trong bê tông ở căn nhà cấp 4 ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ được các đối tượng sử dụng vận chuyển thi thể Trần Đức Linh.

Cụ thể, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. 4 đối tượng liên quan đến gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), còn một người nữa bỏ trốn, công an hiện đang truy tìm.



Tại cơ quan công an, đối tượng Thảo khai, nạn nhân thứ nhất là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) nhảy lầu tự tử tại một khách sạn sang trọng ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bị “quỷ nhập hồn" trong quá trình tu luyện giáo phái lạ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tuy nhiên, sau khi mang thi thể được tìm thấy trong thùng nhựa bọc nilon, ướp xác trà đi khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện tình tiết mới. Cụ thể, thi thể của nạn nhân Linh có dấu hiệu bị bầm, tụ máu và lớp da ở vùng ngực cũng bị tụ máu bầm tương tự nhưng không rõ ràng. Do vậy, tình tiết này khá bất thường, khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử. Như vậy lời khai của nghi phạm không trùng khớp với kết quả khám nghiệm.

Còn nạn nhân thứ 2 của vụ án là Trần Trí Thành, sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi phạm. Nạn nhân được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn. Theo lời khai nghi phạm, Thành bị Thảo và Hà dụ châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy rồi siết cổ dẫn đến chết, sau đó bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông lên để phi tang. Nhưng do thi thể Thành bị trương phình nên Thảo - Hà dùng dao đâm cho xẹp xuống.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER