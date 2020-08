Vừa trộm xe máy, gặp ngay công an

Tối 16/8, công an Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã lập biên bản và bàn giao 1 đối tượng cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 14/8, tổ công tác của Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH màu đen không BKS có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe này tại toà nhà Imperia (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Nguyện (SN 1990; trú tại Xuân Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá).

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp chiếc xe Piagio Liberty BKS 29C1-214.41 tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Theo hồ sơ, đối tượng từng có 1 tiền ái về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý./.