Xác định danh tính 2 nghi can cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xác định danh tính 2 đối tượng cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn đầu giờ chiều 22/11.

Đó là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi), trú thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí (22 tuổi), trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Xe máy của 2 nghi can tại hiện trường

Như tin đã đưa, lúc 13h45 trưa 22/11, tại Chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ giết người, cướp tài sản.

2 nghi can là Nguyễn mạnh Cường và Trần Văn Trí mang theo súng và dao nhọn đến Ngân hàng trên để cướp tiền.

Khi vào trong, Trí dùng súng nổ chỉ thiên 2 phát, còn Cường nhảy vào trong quầy, kề dao vào nhân viên để uy hiếp lấy tiền.

Tuy nhiên, lúc này nhân viên bảo vệ vứt chìa khóa ra ngoài không đưa tiền và hô hoán nên 2 đối tượng lên xe bỏ chạy.

Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường

Chạy được khoảng 20m thì 2 đối tượng bị quần chúng nhân dân đi đường ép xe ngã xuống. Lúc này, ông Trần Minh Thành (50 tuổi), trú tổ 13, phường Chính Gián, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng là nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo và bị Cường cầm dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Công an quận Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường

Công an phường Mỹ An và Đội Cảnh sát trật tự truy bắt tại chỗ đối tượng Trí. Còn đối tượng Cường bị lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn truy bắt sau đó.

Hiện, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật và lấy lời khai, làm rõ vụ việc.