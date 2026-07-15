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VOV.VN - Công an xã Hoa Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đang xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng và chặn đầu ô tô lưu thông trong đêm.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xac-minh-clip-nhom-thanh-nien-di-xe-may-chan-dau-o-to-trong-dem.m3u8
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Xác minh clip nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô trong đêm
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2026-07/tiktok_xac-minh-clip-nhom-thanh-nien-di-xe-may-chan-dau-o-to-trong-dem.m3u8
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