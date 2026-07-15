Xác minh clip nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô trong đêm

Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Hoa Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đang xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng và chặn đầu ô tô lưu thông trong đêm.

