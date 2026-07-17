Xác minh ô tô không nhường đường xe cấp cứu trên quãng đường 2km

Tóm tắt

VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh vụ ô tô 7 chỗ bị tố không nhường đường cho xe cấp cứu trên Quốc lộ 4C khoảng 2km. Trên xe cấp cứu khi đó có một bệnh nhân nam trong tình trạng rất nguy kịch.

