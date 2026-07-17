Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh vụ ô tô 7 chỗ bị tố không nhường đường cho xe cấp cứu trên Quốc lộ 4C khoảng 2km. Trên xe cấp cứu khi đó có một bệnh nhân nam trong tình trạng rất nguy kịch.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xac-minh-oto-khong-nhuong-16-7.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Xác minh ô tô không nhường đường xe cấp cứu trên quãng đường 2km
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_xac-minh-oto-khong-nhuong-16-7.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật