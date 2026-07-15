Xác minh vụ nam thanh niên điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy trước quán karaoke ở Nghệ An

Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Quỳnh Sơn (Nghệ An) đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên điều khiển ô tô liên tục tông nhiều xe máy đang dựng trước một quán karaoke, gây hư hỏng nhiều phương tiện và tài sản.

