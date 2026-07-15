Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an xã Quỳnh Sơn (Nghệ An) đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên điều khiển ô tô liên tục tông nhiều xe máy đang dựng trước một quán karaoke, gây hư hỏng nhiều phương tiện và tài sản.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xac-minh-vu-nam-thanh-nien-dieu-khien-o-to-tong-hang-loat-xe-may-truoc-quan-karaoke.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Xác minh vụ nam thanh niên điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy trước quán karaoke ở Nghệ An
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_xac-minh-vu-nam-thanh-nien-dieu-khien-o-to-tong-hang-loat-xe-may-truoc-quan-karaoke.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật