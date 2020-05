Xét xử 12 bị cáo vụ gian lận thi Sơn La: Cựu thượng tá công an tỉnh kêu oan

Sáng nay 25/5, ngày làm việc thứ 5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La tiếp tục phần bào chữa của các Luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo trước khi bước vào Nghị án.

Hầu hết các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Riêng cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La đã khẳng định mình bị oan, kết luận điều tra và cáo buộc của VKS về tội đưa hối lộ là không đủ căn cứ.

Bị cáo Lò Văn Huynh.

Là người đầu tiên tự bào chữa trong buổi sáng nay, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trình bày trước Tòa: Trong suốt quá trình điều tra vụ án, bản thân đã nhận thức rõ sai phạm nên thành khẩn khai báo. Việc nhận nhờ giúp bạn xem điểm cho 4 thí sinh là sai.

Sau khi bị khởi tố, bị cáo được tại ngoại đã thấy được sự nhân văn của pháp luật giành cho mình. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Luật sư Đỗ Mạnh Linh cho biết, bị cáo Hưng có vai trò mờ nhạt trong vụ án này, khởi nguồn của sai phạm bắt đầu từ nhu cầu của người khác, tiếp nhận thông tin do cả nể không được lợi nhuận, lợi ích nào từ bị cáo Khoa và gia đình thí sinh.

Bản thân bị cáo Hưng ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có những thành tích xuất sắc. Do vậy đề nghị HĐXX xử phạt nhẹ nhất, không cách ly bị cáo Hưng ra khỏi đời sống xã hội.

Được nói lời sau cùng trước Tòa, bị cáo Đỗ Khắc Hưng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt mà VKS đề nghị mức án giành cho mình 5-6 năm tù.

Sau phần bào chữa của luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trình bày quan điểm trước Tòa, bị cáo Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng khảo thí và quản ký chất lượng, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhất trí với cáo buộc của VKS về hành vi nhận số tiền 300.000.000 đồng của bị cáo Lò Thị Trường. Tuy nhiên, đề nghị HĐXX xem xét về việc truy tố đối với hành vi nhận số tiền 1 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Minh Khoa, vì trong quá trình điều tra, bị cáo khai đã nhận của Khoa 1 tỉ đồng là không chính xác. Đối với việc truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không có tính tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa kêu oan.

Trước Tòa, bị cáo Lò Văn Huynh tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi sai phạm của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, đến kết quả thi chung của các thí sinh. Đồng thời mong muốn HĐXX xem xét, tạo điều kiện vì đã từng cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, được sớm trở về đời sống xã hội, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt của khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự và khoản 4 Điều 354 BLHS.

Được trình bày quan điểm trước Tòa, bị cáo Nguyễn Minh Khoa, cựu phó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Sơn La khẳng định, bản thân đã bị oan và không nhất trí với bản kết luận điều tra và bản cáo trạng mà VKS quy kết cho mình về tội đưa hối lộ. Trước cơ quan điều tra, bản thân Khoa đã rất nhiều lần khẳng định không đưa số tiền 1 tỉ đồng để nhờ Huynh nâng điểm cho 2 thí sinh mà chỉ thừa nhận gặp Huynh để nhờ xem điểm. Khi đọc bản cáo trạng, bị cáo cảm thấy rất uất ức về cáo buộc này.

Trước Tòa, Nguyễn Minh Khoa đề nghị VKS cung cấp tài liệu chứng cứ cáo buộc Nguyễn Minh Khoa gọi điện đến số điện thoại của bà Lê Thị Thanh Yến, vợ Huynh vào tối ngày 26/7/2018 để đòi lại số tiền 1 tỉ đồng.

Trước đó trong phần bào chữa cho bị cáo, luật sư Trần Anh Tú đã đề nghị HĐXX trả lại tự do cho Nguyễn Minh Khoa./.