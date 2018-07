Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng

Sáng nay (12/7), TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng vào đêm 11/6. Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù.



Tiếp sau vụ gây rối đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào tối 10/6, vào đêm 11/6, các đối tượng quá khích và người dân tiếp tục tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ném đá, bom xăng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. 7 bị cáo đem ra xét xử hôm nay (12/7) đều là người dân trú tại tỉnh Bình Thuận.

Tại phiên tòa, cả 7 bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo cáo trạng, trong khoảng 20 giờ đến 24 giờ ngày 11/6/2018, các đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Minh Hải và Trần Thị Ngọc có hành vi tụ tập trước UBND tỉnh Bình Thuận để tham gia cùng với các đối tượng khác hò hét, ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, gây ồn ào, hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại khu vực.Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, nghề nghiệp: làm thuê) cho biết: khoảng 18h30 ngày 11/6 khi đang phụ dọn hàng cho tiểu thương ở chợ Đồn thì có một người đàn ông khoảng 32 tuổi đi xe mô tô đến nói “Tối nay đến trước UBND tỉnh biểu tình, nếu ném đá vào cảnh sát sẽ được 200.000 đồng”.

Ông Minh đồng ý và người này đưa trước 100 ngàn, còn thiếu lại 100 ngàn.

Sau đó, ông Minh đi bộ từ nhà đến trước trụ sở UBND tỉnh. Thấy nhiều người ném gạch đá vào cảnh sát cơ động, ông Minh cũng nhặt 5 cục gạch thẻ có trong chậu bông ở công viên ném vào lực lượng cảnh sát đang lập hàng rào chắn. Ông Minh bị bắt sau đó.

Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, làm nghề lao động biển). Tối hôm đó, Vũ đang uống rượu với người bạn tên Đạt quê Phú Yên ở dưới ghe đánh cá đang neo đậu ở khu vực cảng cá Phan Thiết. Trong lúc uống rượu, người bạn nhậu mở cho Vũ xem các thông tin trên mạng xã hội có nhiều hình ảnh, video người dân tham gia la hét, ném đá vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và các thông tin nói về việc Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất làm đặc khu là bán nước.

Do bị kích động, sau khi uống rượu xong, Đạt đi ngủ, còn Vũ đã lấy một bình ga loại 12kg ở cabin ghe cá, thuê xe ôm chở tới giữa cầu Trần Hưng Đạo mở van ra, chuẩn bị châm lửa đốt thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Phía ngoài phiên tòa, hàng rào an ninh được thiết lập

Khi đến khu vực Trường THPT Phan Thiết, Hùng nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, nên đã dừng lại xem và bị công an đuổi chạy xuống bờ kè Phạm Văn Đồng.

Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú tại phường Phú Tài, làm nghề bốc vác). Sau khi uống bia cùng người bà con ở phường Hưng Long, Hùng lấy xe máy chở con gái về nhà.

Hùng để con gái lại ở gần đó rồi đi bộ lên lại khu vực lúc nãy. Sẵn vỏ bia có ai đó bỏ trên đường, Hùng đã lấy và ném 6 vỏ bia vào lực lượng công an. Tiếp đó, một thiếu niên đưa cho Hùng 3 chai bom xăng tự chế, Hùng đã dùng bật lửa châm đốt và ném vào lực lượng công an. Sau đó, Hùng chở con gái về nhà. Đến 23h cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy đến chân cầu Trần Hưng Đạo tiếp tục tham gia gây rối thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Nguyễn Phương Đông (24 tuổi, trú tại phường Đức Long, TP Phan Thiết, làm nghề lao động biển). Khoảng 20h, Đông rủ người bạn tên Tài đến khu vực trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, gần cầu Trần Hưng Đạo để xem vụ gây rối.

Trong khi người bạn đứng coi, thì Đông lại lượm gạch và và đá ném nhiều lần vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời hô lớn “Nhào vô!” nhằm kích động những người khác gây rối. Trong lúc gây rối, Đông thấy một người thanh niên quay lại cảnh Đông ném đá, liền giật điện thoại người này ném xuống sông Cà Ty. Sau đó, Đông bị bắt quả tang về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, làm nghề tài xế xe ô tô). Khoảng 20h ngày 11/6, Mạnh điều khiển xe máy từ Hàm Thuận Nam xuống Phan Thiết nhậu với bạn bè.

Đến khoảng 22h, Mạnh cùng với các bạn điều khiển xe máy về. Khi tới ngã tư Cao Thắng – Trần Hưng Đạo thì thấy có nhiều người đang hò hét kích động ném đá vào công an.

Nghe nhiều người hò hét, Mạnh đang có hơi men, bị kích động, đã lấy đá ở ven đường cầm trên tay đi bộ tới gần trụ sở UBND tỉnh ném vào lực lượng công an. Sau khi ném nhiều lần vào lực lượng cảnh sát cơ động, Mạnh bị truy đuổi phải bỏ chạy, nhưng Mạnh bị bắt ngay sau đó.

Nguyễn Minh Hải (16 tuổi, trú tại phường Đức Long, TP Phan Thiết, thất học, không biết chữ, không nghề nghiệp). Tối hôm 11/6, Hải cùng hai người bạn từ phường Đức Long đi đến khu vực cầu Trần Hưng Đạo thì chia ra mỗi người một hướng.

Khi đến gần tượng anh hùng Trần Hưng Đạo, thì có một người phụ nữ đưa cho Hải 300.000đ và sai Hải ném đá vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Hải cùng nhiều người đang có mặt ở đó lấy đá ném, rồi bỏ chạy.

Sau đó, Hải tiếp tục quay lại lấy đá và bom xăng của người khác đưa ném vào lực lượng công an, rồi bỏ chạy về Công viên Cổng chữ Y gần nhà ngủ.

Tối 12/6, Hải đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải lãnh án 18 tháng tù treo và được trả tự do tại tòa

Trần Thị Ngọc (50 tuổi, trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, nghề nghiệp: làm thuê). Tối 11/6, đối tượng đang phụ nhặt rau ở quán nhậu Năm Hoàng ở khu vực bờ kè phường Bình Hưng, nhìn thấy có đông người đang tụ tập chống đối cảnh sát cơ động trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Do hiếu kỳ, Ngọc đi bộ đến đứng xem. Thấy người dân và các thanh niên tham gia ném đá xong bỏ chạy, Ngọc cũng bỏ chạy theo.

Khi chạy qua khỏi cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc đang ngồi ở ghế đá đường Trưng Trắc, thì có một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chở theo một két vỏ chai bia và nhờ Ngọc rót xăng vào để ném công an. Ngọc đã đồng ý thực hiện.

Sau đó, Ngọc đi tìm thêm 3-4 cục đá đưa cho các thanh niên này ném vào lực lượng công an. Sáng 15/6, bị cáo Ngọc đã tự ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Thiết.

Phần lớn các đối tượng tham gia gây rối có học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định. Một số bị kẻ khác cho tiền xúi giục. Một số thực hiện hành vi khi vừa nhậu xong, bị mạng xã hội kích động, không làm chủ được bản thân.

Cả 7 đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, các đối tượng này đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nguyễn Minh Hải và Trần Thị Ngọc sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật định.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 17/11/2001, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đã trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng các quy định tại chương XII Bộ luật hình sự 2015 về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Hầu hết các bị cáo đều tự bảo chữa không yêu cầu luật sư. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hải do khi thực hiện hành vi phạm tội mới 16 tuổi 6 tháng 24 ngày, đã được chỉ định luật sư bào chữa và có người giám hộ là cha mẹ đến dự phiên tòa. Tại phiên xét xử, các bị cáo đã khai nhận tất cả các hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và mong nhận được sự khoan hồng.

Căn cứ trên nội dung cáo trạng, phiên xét hỏi và ý kiến luật sư, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên bố “Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Minh Hải, Trần Thị Ngọc và Nguyễn Đình Vũ phạm tội gây rối trật tự công cộng”. Mức án dành cho các bị cáo như sau:



1. Nguyễn Văn Minh lãnh án 30 tháng tù.



2. Nguyễn Văn Hùng lãnh án 30 tháng tù.



3. Nguyễn Văn Mạnh lãnh án 30 tháng tù.



4. Nguyễn Phương Đông lãnh án 30 tháng tù.



5. Trần Thị Ngọc lãnh án 24 tháng tù.



6. Nguyễn Đình Vũ lãnh án 24 tháng tù.



7. Nguyễn Minh Hải lãnh án 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng, giao về UBND phường Đức Long giám sát và giáo dục.



Đây là phiên tòa xét xử đầu tiên về các vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản nhà nước xảy ra trên địa bàn Phan Thiết và Phan Rí, tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua. Các đối tượng trong các vụ liên quan khác sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử trong thời gian tới, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật./. Xét xử 7 đối tượng gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận VOV.VN -Sáng nay (12/7), Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đêm 11/6. Nhóm người gây rối, đập phá xe đặc chủng khai sẽ được nhận 400 ngàn đồng VOV.VN - Một đối tượng trong nhóm này thừa nhận được một người phụ nữ hứa cho 400.000 đồng khi xuống đường gây rối từ 8h đến 20h ngày 10/6