Xét xử cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên trong vụ án gây thiệt hại 7,5 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên: Từ năm 2019-2020, sau khi biết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư 2 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, Đinh Văn Hữu, Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên đã đến gặp Nguyễn Văn Kiên đặt vấn đề tạo điều kiện để công ty này được thực hiện 2 gói thầu và được Kiên đồng ý.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong cả 2 gói thầu này, Nguyễn Văn Kiên đều chỉ đạo Trịnh Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Sở cùng với Đinh Văn Hữu lập danh mục và báo giá các thiết bị. Từ đó giao cho Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên tính toán báo giá các thiết bị để làm sao có lợi nhuận cho công ty này từ 20-25%. Do đó Tuyến đã tính toán báo giá các thiết bị trong danh mục của gói thầu số 1 tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng (giá trị thật khoảng 6,5 tỷ đồng) và gói thầu số 2 hơn 9,9 tỷ đồng (giá trị thật khoảng 5,6 tỷ đồng).

Sau đó các đối tượng này đã câu kết với các đối tượng: Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C; Mai Thanh An, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô; Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định III – Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE hoàn thiện các thủ tục để Nguyễn Văn Kiên ký các quyết định số 2183 và 2034 phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cả 2 gói.

Do được Nguyễn Văn Kiên tạo điều kiện nên Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên đều trúng thầu 2 gói thầu này. Trong đầu năm 2020 và 2021, Đinh Văn Hữu đã 2 lần đến phòng làm việc của Kiên chúc tết với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Kiên tại phiên tòa.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, bị can Đinh Văn Hữu đã thực hiện hành vi thông thầu, vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, có tính chất vụ lợi. Các bị can Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, thực hiện hành vi thông thầu, vi phạm trong quá trình thẩm định giá.

Các bị can Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Võ Thúc Chính, Mai Thanh An gây thiệt hại của Nhà nước số tiền lần lượt là hơn 3,2 và 4,2 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can và gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 4,4 tỷ đồng.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước nên các bị can Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; truy tố ra trước tòa về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/3./.