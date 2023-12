Xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu" vào ngày 20/12

Mở rộng vụ chuyến bay giải cứu: Khởi tố, bắt thêm một số bị can đưa hối lộ

VOV.VN -Tối 22/9, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.