Xét xử thanh niên đánh con trai của người tình tử vong

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức tỉnh Long An (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Thanh Ninh 9-10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, vụ án này có nhiều tình tiết phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 7/7 sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Thanh Ninh và chị T.H quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm. Chị T.H cùng cháu T.P đến sống chung với Ninh tại phòng trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Hàng ngày, Ninh đi làm lo tất cả chi phí sinh hoạt, còn chị T.H chăm sóc cháu T.P ở phòng trọ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh tại tòa

Trong khoảng thời gian sống chung, cháu T.P thường hay khóc đêm, Ninh có dùng tay đánh vào mông bé vài lần và kêu chị T.H đưa cháu bé cho ba ruột nuôi nhưng chị T.H không đồng ý.

Khoảng 23 giờ ngày 31/5/2022, thấy cháu T.P muốn đi vệ sinh nên Ninh bế cháu đến sàn nước nhưng T.P không chịu mà còn quấy khóc. Do tức giận nên Ninh dùng tay tát vào má của bé. Do bị đánh, cháu T.P khóc lớn hơn. Bực tức, Ninh hất mạnh làm cháu T.P rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác. Đầu T.P va chạm vào góc cạnh của sàn nước. Lúc này, chị T.H tỉnh giấc, ngồi dậy ôm cháu T.P lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

HĐXX tại phiên tòa

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 1/6/2022, Ninh phát hiện người cháu T.P lạnh và không thấy cử động nên cùng T.H chở cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng T.P tử vong.

Do nghi ngờ về cái chết của bé T.P, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo sự việc cho Công an huyện Bến Lức. Tại phiên tòa xét xử ngày 4/6/2023, do bốn nhân chứng trong vụ án vắng mặt không lý do và phía bị hại có đơn xin hoãn nên được HĐXX cho tạm hoãn.