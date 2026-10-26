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Xét xử vụ án Mr Pips: Vì sao vắng gần 140 bị hại nhưng không ảnh hưởng phiên tòa?

Thứ Hai, 18:51, 26/10/2026
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VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử Mr Pips và Shark Bình diễn ra ở TAND TP Hà Nội, Hội đồng xét xử cho biết có gần 140 bị hại làm đơn xin vắng mặt. Tuy nhiên, những người này đều đã có lời khai và quá trình xét xử kéo dài 15 ngày vẫn có thể triệu tập họ nếu thấy cần thiết.

Chiều 26/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Mr Pips Phó Đức Nam, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 185 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

HĐXX cho biết đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa; triệu tập 919 người bị hại. Nhưng đến nay, phiên tòa ghi nhận có gần 140 người làm đơn xin vắng mặt.

xet xu vu an mr pips vi sao vang gan 140 bi hai nhung khong anh huong phien toa hinh anh 1
Mr Pips Phó Đức Nam bị cơ quan công tố cho rằng nắm vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ, số tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. 

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, những người bị hại vắng mặt đều đã có lời khai. Hơn nữa phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần có thể triệu tập người bị hại sau.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc vắng mặt của những người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Sau đó, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành công bố bản cáo trạng dài khoảng 300 trang.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

xet xu vu an mr pips vi sao vang gan 140 bi hai nhung khong anh huong phien toa hinh anh 2
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khai báo tại phiên tòa

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các “công ty ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Mr Pips Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

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Mr Pips, Shark Bình và các bị cáo khai báo tại tòa

VOV.VN - Sáng 26/10, tại phiên hòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo trong phiên xét xử 188 bị cáo, trong đó có Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trọng Phú/VOV.VN
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