Xử lý 2 đối tượng dùng xe tải trộm gạch men trưng bày về lót nhà ... cho đẹp

Trước đó, khuya ngày 14/2, N.M.D (42 tuổi, quê Lâm Đồng) và P.T.P (35 tuổi, quê Đồng Nai) đã dùng xe ô tô tải đến cửa hàng gạch men trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An lấy trộm 50 viên gạch men trưng bày.

Hai đối tượng đang trộm gạch men trưng bày. (Ảnh: ĐD).

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an phường Tân Đông Hiệp mời 2 đối tượng lên làm việc. Qua đấu tranh, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết lấy trộm số gạch trên để mang về lót nền nhà cho đẹp.

Kiểm tra căn nhà của hai đối tượng ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, công an phát hiện những viên gạch này đã được sử dụng lát nền nhà. Công an phường thu giữ toàn bộ vật chứng và phương tiện vi phạm, lập hồ sơ chuyển Công an thành phố Dĩ An xử lý theo quy định./.