Xử lý 20 đối tượng cờ bạc trong vườn cây

Trưa 18/3, lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang đột nhập và bắt quả tang một nhóm đối tượng cờ bạc với hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại vườn trái cây thuộc thôn xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Cơ quan công an đã tạm giữ 20 đối tượng cờ bạc, thu giữ gần 120 triệu đồng, 9 con gà trống đá, 7 xe mô tô 18 điện thoại di động.

Qua điều tra của cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc này do Trần Minh Tuấn, 37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy đứng ra tổ chức. Tụ điểm đánh bạc này nằm cách quốc lộ 1A khoảng 200 mét, trong một vườn cây ăn trái rất khó vào vì có người cảnh giới rất nghiêm ngặt./.