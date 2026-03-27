Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội “T* D****” đăng tải bình luận tiêu cực dưới bài viết về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tràng Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2026–2031, được đăng trên trang “Công an xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên”.

Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai về kết quả bầu cử trên mạng xã hội

Tiến hành xác minh, Công an xã Tràng Xá xác định tài khoản trên do anh D.V.T (SN 1995; trú tại xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá) quản lý, sử dụng. Người này sau đó được mời đến trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, anh D.V.T thừa nhận hành vi đăng tải bình luận là bộc phát cá nhân, thiếu suy nghĩ, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất và mức độ của hành vi, dẫn đến gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, anh T đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Tràng Xá đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin; kiểm chứng nguồn tin trước khi bình luận; không đăng tải các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.