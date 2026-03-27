Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 16:39, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tràng Xá đã phát hiện và làm việc với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội “T* D****” đăng tải bình luận tiêu cực dưới bài viết về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tràng Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2026–2031, được đăng trên trang “Công an xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên”.

Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai về kết quả bầu cử trên mạng xã hội

Tiến hành xác minh, Công an xã Tràng Xá xác định tài khoản trên do anh D.V.T (SN 1995; trú tại xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá) quản lý, sử dụng. Người này sau đó được mời đến trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, anh D.V.T thừa nhận hành vi đăng tải bình luận là bộc phát cá nhân, thiếu suy nghĩ, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất và mức độ của hành vi, dẫn đến gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, anh T đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Tràng Xá đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin; kiểm chứng nguồn tin trước khi bình luận; không đăng tải các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cao Thắng/VOV.VN
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt
Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

