Xử lý hai đối tượng cho vay tạt chất bẩn vào nhà dân

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng ở An Giang

VOV.VN - Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hoàng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.