Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Thời gian qua, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với một số vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, một số cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra những nhận định, suy diễn thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến công tác xác minh, xử lý của cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước thực trạng đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, trong các ngày 27 và 28/6/2026, đơn vị đã phát hiện 8 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; trong đó chuyển công an các đơn vị, địa phương xử lý 6 trường hợp và trực tiếp xác minh, xử lý 2 trường hợp. Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, ngày 07/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) làm việc với người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn thông tin chính thống; kiểm chứng kỹ nội dung trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.