English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chặn đường, đánh nam sinh 15 tuổi giữa đêm

Thứ Ba, 21:59, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nhóm 7 thanh thiếu niên đã chặn xe đạp điện của một nam sinh 15 tuổi trên cầu Moling (phường Linh Sơn, Thái Nguyên), trong đó 3 đối tượng dùng mũ bảo hiểm cùng chân, tay hành hung gây thương tích. Công an phường Linh Sơn đã nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đã xử lý vụ việc một nhóm thanh thiếu niên gây thương tích đối với trẻ vị thành niên xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Linh Sơn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) về việc con trai là cháu T.Đ.H. (SN 2011) bị một nhóm khoảng 7 thanh niên hành hung tại khu vực cầu Moling, thuộc phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

xu ly nhom thanh thieu nien chan duong, danh nam sinh 15 tuoi giua dem hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cháu T.Đ.H. và nhóm thanh thiếu niên từ trước. Theo đó, khi phát hiện cháu H. điều khiển xe đạp điện đi qua cầu Moling, nhóm đối tượng đã chủ động chặn xe. Tại đây, 3 đối tượng trong nhóm đã sử dụng mũ bảo hiểm cùng chân, tay liên tiếp đánh vào người cháu H., gây thương tích.

Sau khi làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an phường Linh Sơn đã triệu tập toàn bộ những người liên quan cùng người giám hộ để làm việc. Cơ quan Công an tiến hành xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đồng thời yêu cầu gia đình ký cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tái diễn hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an phường Linh Sơn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè khi việc quản lý, giám sát các em có thể bị lơi lỏng. Do đó, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Sự quan tâm, đồng hành và định hướng kịp thời của cha mẹ được xem là "lá chắn" quan trọng giúp các em tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

tuyen-an-tu-hinh-nguoi-diet-me-ban-gai-o-thai-nguyen.jpg

Gã trai sát hại mẹ bạn gái ở Thái Nguyên lĩnh án tử hình

VOV.VN - Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, một nam thanh niên ở Thái Nguyên mang dao đến nhà, sát hại mẹ bạn gái, chém trọng thương người thân rồi cướp xe máy bỏ trốn. Bị cáo vừa bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên án tử hình.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lần theo Facebook, lộ kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu ở Hà Nội
Lần theo Facebook, lộ kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu ở Hà Nội

VOV.VN - Từ công tác theo dõi trên không gian mạng, Công an Hà Nội phát hiện nhiều tài khoản Facebook rao bán túi xách, giày dép, đồng hồ mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại Hà Đông, lực lượng chức năng thu giữ 73 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu.

Lần theo Facebook, lộ kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu ở Hà Nội

Lần theo Facebook, lộ kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu ở Hà Nội

VOV.VN - Từ công tác theo dõi trên không gian mạng, Công an Hà Nội phát hiện nhiều tài khoản Facebook rao bán túi xách, giày dép, đồng hồ mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại Hà Đông, lực lượng chức năng thu giữ 73 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu.

Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng
Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận hành website trung gian chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài nguyên số. Hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch với doanh thu ban đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận hành website trung gian chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài nguyên số. Hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch với doanh thu ban đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu
Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu

VOV.VN - Sau khi dự tiệc ăn uống, một nam thanh niên 18 tuổi ở Cao Bằng trên đường chở em họ về nhà đã dừng xe tại khu vực vắng người rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân sau đó bí mật gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để trình báo.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu

Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu

VOV.VN - Sau khi dự tiệc ăn uống, một nam thanh niên 18 tuổi ở Cao Bằng trên đường chở em họ về nhà đã dừng xe tại khu vực vắng người rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân sau đó bí mật gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để trình báo.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật