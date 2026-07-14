Xử lý nhóm thanh thiếu niên chặn đường, đánh nam sinh 15 tuổi giữa đêm

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đã xử lý vụ việc một nhóm thanh thiếu niên gây thương tích đối với trẻ vị thành niên xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Linh Sơn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) về việc con trai là cháu T.Đ.H. (SN 2011) bị một nhóm khoảng 7 thanh niên hành hung tại khu vực cầu Moling, thuộc phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cháu T.Đ.H. và nhóm thanh thiếu niên từ trước. Theo đó, khi phát hiện cháu H. điều khiển xe đạp điện đi qua cầu Moling, nhóm đối tượng đã chủ động chặn xe. Tại đây, 3 đối tượng trong nhóm đã sử dụng mũ bảo hiểm cùng chân, tay liên tiếp đánh vào người cháu H., gây thương tích.

Sau khi làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an phường Linh Sơn đã triệu tập toàn bộ những người liên quan cùng người giám hộ để làm việc. Cơ quan Công an tiến hành xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đồng thời yêu cầu gia đình ký cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tái diễn hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an phường Linh Sơn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè khi việc quản lý, giám sát các em có thể bị lơi lỏng. Do đó, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Sự quan tâm, đồng hành và định hướng kịp thời của cha mẹ được xem là "lá chắn" quan trọng giúp các em tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.