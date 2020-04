Xử lý quán karaoke ở Đồ Sơn hoạt động trái phép

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Đồ Sơn cho biết vừa tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Cây Phượng bắt gặp nhiều khách hát karoke trong thời điểm cấm.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán hát bất ngờ vào ban đêm.

Tại thời điểm kiểm tra, quán Cây Phượng tại tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 2 phòng hát tại tầng 1 có 9 khách (gồm 8 nam và 1 nữ) đang hát. Phía ngoài phòng khách và sân có 13 khách (gồm 10 khách nam và 3 khách nữ) đang chờ hát.

Kiểm tra tại phòng nghỉ tầng 2 của quán có 14 nhân viên nữ của quán. Quản lý quán karaoke là Tạ Viết Duy, SN 1991, ĐKTT tại Tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn cho biết đã nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động tới 30/4 để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhưng vẫn tiếp đón khi khách có nhu cầu.

Đoàn kiểm tra cũng thông báo tới quản lý cơ sở và khách hát chủ trương của UBND thành phố về việc dừng các hoạt động trong đó có dịch vụ karaoke đến hết ngày 30/4 để tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm này, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các quận, huyện tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke gồm: quán Hùng Tiến (An Dương), Vân Trang 2 (Kiến An), Trà My (Lê Chân) và quán Cây Phượng. Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao Công an quận Đồ Sơn tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền./.