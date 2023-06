Xử phạt 1 phụ nữ ở Gia Lai vì đăng nội dung bịa đặt về vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, trước đó, vào ngày 11/6/2023, chị Lê Thị Thu H. (SN 2001, trú tại đường Nguyễn Đường, phường IaKring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xem video cảnh bạo lực của nhóm đối tượng đã tấn công Trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Tur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk do một người sống ở tỉnh Đắk Lắk cung cấp. Cùng với thông tin được nghe kể qua điện thoại, chưa được kiểm chứng, chị H. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết kèm với nội dung thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang về vụ việc.

Hình ảnh vi phạm. Ảnh: Nguyễn Thảo

Ngày 14/6, làm việc tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, chị H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đơn vị chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mức phạt là 5.000.000 đồng.