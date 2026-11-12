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Xử phạt 1,2 triệu đồng người phụ nữ bán quạt chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm

Thứ Năm, 11:13, 12/11/2026
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VOV.VN - Qua xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ bán quạt to tiếng, lăng mạ nam hướng dẫn viên tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt người này 1,2 triệu đồng về hai hành vi vi phạm.

Ngày 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng người liên quan trong vụ người phụ nữ bán quạt xuất hiện trong clip to tiếng, lăng mạ với một nam hướng dẫn viên ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

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Người phụ nữ bán quạt làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả xác minh cho thấy, người phụ nữ xuất hiện trong clip là Hà Thị Th. (SN 1987, quê xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tập thể Công ty Điện lực, số 16 ngách 44/44 phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội).

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Th. đến trụ sở làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Th. về 2 hành vi.

Cụ thể, hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng bị xử phạt 750.000 đồng; hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong bị xử phạt 450.000 đồng. Tổng mức phạt đối với bà Th. là 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Công an phường Hoàn Kiếm đã tuyên truyền, nhắc nhở bà Th. về cách ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.

Trọng Phú/VOV.VN
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