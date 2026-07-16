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VOV.VN - Nữ tài xế ở Nghệ An lái ô tô bán tải cố vượt qua đường ngang cắt đường sắt khi đèn tín hiệu đã bật sáng đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xu-phat-19-trieu-dong-tuoc-giay-phep-lai-xe-nu-tai-xe-vuot-rao-chan-duong-sat.m3u8
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Xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe nữ tài xế vượt rào chắn đường sắt
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2026-07/tiktok_xu-phat-19-trieu-dong-tuoc-giay-phep-lai-xe-nu-tai-xe-vuot-rao-chan-duong-sat.m3u8
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