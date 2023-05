Xử phạt đối tượng dùng zalo báo “chốt” kiểm soát giao thông ở Cao Bằng

Khoảng tháng 3/2023, P.V.Q. sử dụng tài khoản Zalo tạo lập nhóm Zalo có tên “ATGT – CB” nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ thông tin về địa điểm, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Nội dung trao đổi thường được các thành viên nhóm sử dụng bằng từ “lóng” hoặc từ ngữ khác để ám chỉ các vị trí của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Trước khi bị vô hiệu hóa, số lượng thành viên trong nhóm đã lên tới 700 thành viên.

P.V.Q. tại cơ quan An ninh

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng cũng phát hiện 3 nhóm Zalo, gồm: “GIAO THÔNG AN TOÀN”, “Tìm Hiểu Luật Giao Thông Cao Bằng”, “Vạn dặm bình an Cao Bằng” với số lượng gần 3.000 thành viên. Nội dung của các nhóm này phần lớn là thông tin chia sẻ - được cư dân mạng gọi là báo “chốt”. Nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng này, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hóa hoàn toàn các nhóm trên.

Điều đáng nói là các thành viên trong nhóm đều nhận thức, cho rằng hành vi báo “chốt” thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi hết sức đơn giản, vô hại. Vậy nhưng, những thông tin này đã làm cho một bộ phận người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành luật ATGT, tiềm ẩn dẫn đến nguy cơ các vụ tai nạn. Mặt khác, việc báo vị trí của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội có thể tiếp tay cho một số loại tội phạm khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng./.