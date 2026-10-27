English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt hàng loạt bến thủy vi phạm, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 12:23, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua đợt cao điểm kiểm tra, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng đã xử lý 19 bến thủy vi phạm và 22 phương tiện liên quan, với tổng số tiền xử phạt 966 triệu đồng.

Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 26/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông,  phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát HP-6xxx do ông L.V.T. (sinh năm 1981, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông P.V.T. (sinh năm 1974, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là người tổ chức khai thác bến thủy nói trên nhưng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

xu phat hang loat ben thuy vi pham, tong so tien gan 1 ty dong hinh anh 1
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện ông L.V.T điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động (Ảnh: CAHP)

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và chủ bến về hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép. Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp là 40 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, thuyền trưởng L.V.T. còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong thời hạn 3 tháng.

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy Hải Phòng cùng các kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông và Công an TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Theo thống kê, tính đến nay, trong đợt triển khai chuyên đề, đơn vị đã xử lý 19 bến thủy vi phạm và 22 phương tiện liên quan, với tổng số tiền xử phạt 966 triệu đồng. Trong đó, số tiền xử phạt đối với các bến thủy là 682,5 triệu đồng, đối với phương tiện là 283,5 triệu đồng.

Việc xử lý đồng thời chủ bến và người điều khiển phương tiện được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa; kịp thời ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, siết chặt công tác quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng
Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã xác minh, làm việc với hai chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc học sinh tử vong tại Trường Tiểu học An Dương.

Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng

Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã xác minh, làm việc với hai chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc học sinh tử vong tại Trường Tiểu học An Dương.

Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân ở Hải Phòng
Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Ngô Quyền đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tải hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật, bị xác định mang tính chất vu khống, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của công dân trên mạng xã hội.

Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân ở Hải Phòng

Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Ngô Quyền đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tải hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật, bị xác định mang tính chất vu khống, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của công dân trên mạng xã hội.

Hải Phòng: Xử lý 2 trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội
Hải Phòng: Xử lý 2 trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam An Phụ, Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hải Phòng: Xử lý 2 trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Hải Phòng: Xử lý 2 trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam An Phụ, Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng
Bắt giữ đối tượng truy nã về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 8/10/2026, Công an xã An Trường, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Hậu (sinh năm 1993), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, khi đang lẩn trốn tại thôn Phương Chử, xã An Trường.

Bắt giữ đối tượng truy nã về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng truy nã về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 8/10/2026, Công an xã An Trường, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Hậu (sinh năm 1993), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, khi đang lẩn trốn tại thôn Phương Chử, xã An Trường.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật