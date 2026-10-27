Xử phạt hàng loạt bến thủy vi phạm, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 26/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát HP-6xxx do ông L.V.T. (sinh năm 1981, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông P.V.T. (sinh năm 1974, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là người tổ chức khai thác bến thủy nói trên nhưng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện ông L.V.T điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động (Ảnh: CAHP)

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và chủ bến về hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép. Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp là 40 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, thuyền trưởng L.V.T. còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong thời hạn 3 tháng.

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy Hải Phòng cùng các kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông và Công an TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Theo thống kê, tính đến nay, trong đợt triển khai chuyên đề, đơn vị đã xử lý 19 bến thủy vi phạm và 22 phương tiện liên quan, với tổng số tiền xử phạt 966 triệu đồng. Trong đó, số tiền xử phạt đối với các bến thủy là 682,5 triệu đồng, đối với phương tiện là 283,5 triệu đồng.

Việc xử lý đồng thời chủ bến và người điều khiển phương tiện được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa; kịp thời ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, siết chặt công tác quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.