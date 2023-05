Y án 8 năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái, an ninh tại phiên tòa được thắt chặt

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay (10/5), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đứng nghe Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tuyên án.

Theo đó, đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ bị hại đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) – cha ruột của cháu N.T.V.A từ tội “Hành hạ người khác” sang đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, quá trình chứng kiến người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành con gái là cháu N.T.V.A, bị cáo Thái có dùng lời nói để can ngăn nhưng không có bất kỳ hành động nào ngăn cản. Do đó có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm với Trang về tội “Hành hạ người khác”.

Do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút kháng cáo nên hôm nay bị cáo Trang không được trích xuất đến Tòa.

Mặt khác, kết luận giám định pháp y tử thi giải thích các tổn tương trên người nạn nhân cho rằng, các tổn thương mới nhất (tuổi vết thương khoảng 1 - 6 giờ) chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu N.T.V.A. Các tổn thương cũ trước đó trên người nạn nhân được hình thành trong nhiều thời gian khác nhau, có nhiều màu sắc khác nhau, chứng tỏ sự đáp ứng và đang phục hồi của các tổn thương. Các tổn thương này là yếu tố cộng thêm gây ra cái chết cho nạn nhân, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp.

Nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con gái trước đó, bị cáo Thái có dùng lời nói để can ngăn. Riêng ngày xảy ra vụ án (ngày 22/12/2021) bị cáo Thái không có mặt ở nhà, nhưng biết Trang đánh con gái khi xem camera, Thái có gọi điện thoại can ngăn. Do đó, cái chết của nạn nhân là hậu quả xảy ra ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, không có cơ sở thể hiện bị cáo Thái có vai trò đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người”. Từ đó, hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại. Đồng thời, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Nhiều người dân có mặt trước cổng TAND Cấp cao tại TP.HCM để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Như VOV đã đưa tin, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên là “quá nặng”. Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm vài ngày, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình. Hội đồng xét xử của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu rút kháng cáo của Trang và đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu N.T.V.A. (sinh ngày 28/6/2013) tại căn hộ chung cư Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh).

An ninh tại phiên tòa thắt chặt, phóng viên không được tác nghiệp trong lúc Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

Quá trình sống chung, Trang tức giận việc gia đình không cho Thái kết hôn với mình và việc Thái không muốn có con chung nên Trang đã nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, liên tục trong nhiều ngày, nhiều giờ. Ngoài ra, Trang còn bắt cháu A. cởi đồ rồi đánh đập cháu, nhốt cháu vào chuồng cùng với chó...

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con gái nhưng không can ngăn mà còn cùng người tình đánh, chửi bới nạn nhân. Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu A. tử vong, bị cáo Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang./.