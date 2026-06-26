VOV.VN - "Mùa xuân tình bạn" của nhạc sĩ Trần Đức ngợi ca tình bạn trong sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi gian khó để đón mùa xuân đến. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Người con gái Sông La" do nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác (lời thơ Phương Thúy) tôn vinh các nữ anh hùng và những cô gái thanh niên xung phong. Bài hát do NSND Tường Vi thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Cô gái vót chông" (Nhạc: Hoàng Hiệp, lời: Mô Lô Y Choi) mang đậm hơi thở núi rừng Tây Nguyên và tinh thần kháng chiến bất khuất của đồng bào dân tộc. Bài hát do NSND Tường Vi thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Những bông hoa trong vườn Bác" là một ca khúc nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố nhạc sĩ Văn Dung sáng tác. Bài hát do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam...
VOV.VN - "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" là ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1949, đúng dịp sinh nhật Bác. Tác phẩm mang âm hưởng trang trọng, thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ. Bài hát do NSND Quý Dương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Đất nước trọn niềm vui" - một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà - là một trong những ca khúc cách mạng bất hủ của Việt Nam. Bài hát do NSND Trung Kiên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.