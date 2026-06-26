English
/ BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mùa xuân tình bạn
Thứ Sáu, 06:30, 26/06/2026

Mùa xuân tình bạn

VOV.VN - "Mùa xuân tình bạn" của nhạc sĩ Trần Đức ngợi ca tình bạn trong sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi gian khó để đón mùa xuân đến. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
Podcast liên quan
Người con gái Sông La
Người con gái Sông La

VOV.VN - Bài hát "Người con gái Sông La" do nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác (lời thơ Phương Thúy) tôn vinh các nữ anh hùng và những cô gái thanh niên xung phong. Bài hát do NSND Tường Vi thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cô gái vót chông
Cô gái vót chông

VOV.VN - Bài hát "Cô gái vót chông" (Nhạc: Hoàng Hiệp, lời: Mô Lô Y Choi) mang đậm hơi thở núi rừng Tây Nguyên và tinh thần kháng chiến bất khuất của đồng bào dân tộc. Bài hát do NSND Tường Vi thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Những bông hoa trong vườn Bác
Những bông hoa trong vườn Bác

VOV.VN - "Những bông hoa trong vườn Bác" là một ca khúc nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố nhạc sĩ Văn Dung sáng tác. Bài hát do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam...

Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

VOV.VN - "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" là ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1949, đúng dịp sinh nhật Bác. Tác phẩm mang âm hưởng trang trọng, thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ. Bài hát do NSND Quý Dương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đất nước trọn niềm vui
Đất nước trọn niềm vui

VOV.VN - "Đất nước trọn niềm vui" - một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà - là một trong những ca khúc cách mạng bất hủ của Việt Nam. Bài hát do NSND Trung Kiên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe nhiều

Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất
Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất
Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Nghị quyết 10: Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng dòng vốn FDI
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Loạt ngân hàng hạ lãi suất: Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Việt Nam nằm trong top tiềm năng dịch vụ quản lý tài sản người giàu
Việt Nam nằm trong top tiềm năng dịch vụ quản lý tài sản người giàu