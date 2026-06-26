Thứ Sáu, 06:30, 26/06/2026

Mùa xuân tình bạn

VOV.VN - "Mùa xuân tình bạn" của nhạc sĩ Trần Đức ngợi ca tình bạn trong sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi gian khó để đón mùa xuân đến. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.