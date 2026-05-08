VOV.VN - "Nổi lửa lên em" là sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, khắc họa hình ảnh hậu phương vững chắc hết lòng tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết cho tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bài hát do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Một mùa xuân nho nhỏ" của (thơ: Thanh Hải; nhạc: Trần Hoàn) là bài hát trữ tình sâu lắng, thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước tha thiết và khát vọng dâng hiến chân thành. Bài hát do NSƯT Kim Phúc thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca khúc “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời từ cảm hứng chiến trường năm 1965, gắn với hình tượng anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tác phẩm trở thành một bản hùng ca, ghi dấu tinh thần chiến đấu của dân tộc.
VOV.VN - "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" do nhạc sĩ Trần Chung sáng tác năm 1976, là ca khúc nổi tiếng ca ngợi cảnh sắc xuân tươi đẹp, tình yêu cuộc sống và không khí hân hoan đón chào mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.