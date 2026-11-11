Thứ Tư, 08:47, 11/11/2026

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk: Không để các anh nằm lại giữa núi rừng

VOV.VN - “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai với quyết tâm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhưng hành trình ấy không chỉ cần những bước chân tìm kiếm, mà còn cần ký ức của nhân chứng, sự hỗ trợ của khoa học và nỗ lực của cả cộng đồng.