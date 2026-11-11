Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk: Không để các anh nằm lại giữa núi rừng

VOV.VN - “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai với quyết tâm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhưng hành trình ấy không chỉ cần những bước chân tìm kiếm, mà còn cần ký ức của nhân chứng, sự hỗ trợ của khoa học và nỗ lực của cả cộng đồng.
VOV.VN - Những kết quả bước đầu của giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm là động lực để Lâm Đồng tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
VOV.VN - Tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay (10/11), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty GeneViet tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).