English
/ CÂU CHUYỆN THỜI SỰ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk: Không để các anh nằm lại giữa núi rừng
Thứ Tư, 08:47, 11/11/2026

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk: Không để các anh nằm lại giữa núi rừng

VOV.VN - “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai với quyết tâm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhưng hành trình ấy không chỉ cần những bước chân tìm kiếm, mà còn cần ký ức của nhân chứng, sự hỗ trợ của khoa học và nỗ lực của cả cộng đồng.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Podcast liên quan
Dấu ấn chiến dịch 500 ngày đêm ở Lâm Đồng
Dấu ấn chiến dịch 500 ngày đêm ở Lâm Đồng

VOV.VN - Những kết quả bước đầu của giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm là động lực để Lâm Đồng tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk tiếp tục lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk tiếp tục lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay (10/11), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty GeneViet tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2.

Xây dựng seri phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Xây dựng seri phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nghe nhiều

Bài toán nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt
Bài toán nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt
Đắk Lắk và cuộc đua tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk và cuộc đua tăng trưởng hai con số
Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người
Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người
Từ chiếc mũ bảo hiểm đến mục tiêu bảo vệ trẻ em đến trường của Honda Việt Nam
Từ chiếc mũ bảo hiểm đến mục tiêu bảo vệ trẻ em đến trường của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một miền Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một miền Nam