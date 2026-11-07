Để chính sách đặc thù cho du lịch không thành đặc quyền, đặc lợi

VOV.VN - Cơ chế, chính sách đặc thù được kỳ vọng tạo đột phá cho du lịch Việt Nam. Nhưng làm thế nào để ưu đãi đi đôi với trách nhiệm, minh bạch, công bằng, tạo động lực phát triển thay vì trở thành đặc quyền, đặc lợi?
VOV.VN - Việc chính thức thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng, tiến tới xây dựng hồ sơ công nhận di sản thiên nhiên thế giới UNESCO, đang mở ra một chương mới trọn vẹn cho du lịch xanh và nền kinh tế bền vững cho vùng núi đá vôi, mái nhà thứ hai trên thế giới của quần thể Voọc mông trắng.
VOV.VN - Du khách sử dụng tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Chính sách ưu đãi có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên, tại phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa” đã mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách.