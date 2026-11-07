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Để chính sách đặc thù cho du lịch không thành đặc quyền, đặc lợi
Thứ Bảy, 06:00, 07/11/2026

Để chính sách đặc thù cho du lịch không thành đặc quyền, đặc lợi

VOV.VN - Cơ chế, chính sách đặc thù được kỳ vọng tạo đột phá cho du lịch Việt Nam. Nhưng làm thế nào để ưu đãi đi đôi với trách nhiệm, minh bạch, công bằng, tạo động lực phát triển thay vì trở thành đặc quyền, đặc lợi?

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Ngọc Hà/VOV2
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