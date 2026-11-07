Để chính sách đặc thù cho du lịch không thành đặc quyền, đặc lợi

Thêm “Hộ chiếu xanh” đưa ngôi nhà Voọc mông trắng thành điểm hẹn du lịch

VOV.VN - Việc chính thức thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng, tiến tới xây dựng hồ sơ công nhận di sản thiên nhiên thế giới UNESCO, đang mở ra một chương mới trọn vẹn cho du lịch xanh và nền kinh tế bền vững cho vùng núi đá vôi, mái nhà thứ hai trên thế giới của quần thể Voọc mông trắng.