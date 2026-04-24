VOV.VN - "Đất nước trọn niềm vui" là ca khúc cách mạng bất hủ do nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào đêm 26/4/1975, thể hiện niềm hân hoan, rạo rực và hạnh phúc vô biên khi đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất. Bài hát do NSƯT Hữu Nội thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tình ca đất nước" của nhạc sĩ Phan Nhân (sáng tác năm 1975) là ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Những thành phố bên bờ biển cả" của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Huy Cận, ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, tươi mới của các thành phố ven biển Việt Nam. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Tàu anh qua núi" của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác năm 1977, ca ngợi tình yêu thủy chung, sự hy sinh thầm lặng của người lính/công nhân đường sắt và niềm vui thống nhất đất nước. Bài hát do NSND Thanh Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.