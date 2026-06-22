Truyện ngắn "Bóng núi đổ dài"

VOV.VN - Cơn hạn hán khốc liệt trút xuống thung lũng Vần Chín như một thử thách đến cùng cực đối với những phận người vùng cao. Đất đá nứt toác, vật nuôi kiệt quệ, cái đói cái nghèo bủa vây khiến gia đình họ Sùng phải dứt áo ra đi, để lại người cháu gái mồ côi cùng nỗi đau đáu khôn nguôi về mảnh đất cha ông.
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