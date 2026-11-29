VOV.VN - Nhà văn Lê Pha Lê hiện đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Đắk-lắk. Truyện ngắn là thể tài được chị gắn bó nhiều nhất, trong đó nổi bật khai thác về đề tài chiến tranh cách mạng, truyện trào phúng và truyện thiếu nhi.
VOV.VN - Truyện ngắn “Bốc hơi” của nhà văn Trác Diễm mang đến cảm nhận những trăn trở và nỗi bất lực của một người mẹ đơn thân trên hành trình nuôi dạy con.
VOV.VN - Dành nhiều trang viết cho những số phận thiệt thòi, nhà văn Tạ Thị Thanh Hải chú trọng khắc họa tâm lý nhân vật, gửi gắm niềm tin vào lòng nhân ái và sức mạnh của tình người.
VOV.VN - Truyện ngắn “Rơi xuống biển cả” của nhà văn Ma Văn Kháng mở ra câu chuyện về sức chịu đựng phi thường, ý chí kiên cường và tình yêu quê hương, đất nước của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
VOV.VN - Người đời thường dành cho đàn ông đặc quyền được say với trăng, với nước, với chuyện công danh. Tác giả Đặng Thị Phúc Hải lại mang đến một góc nhìn rất riêng, rất đỗi dịu dàng về một người đàn bà tìm về bến sông quê chỉ để chờ nắng và uống một chén rượu cùng dòng sông La.
VOV.VN - Trong truyện ngắn “Cô Thoan”, nhà văn Ninh Đức Hậu kể về hành trình ấy qua cuộc sống của một gia đình chịu nhiều mất mát, nơi nỗi đau và định kiến khiến cô con gái lớn khép lòng trước sự chăm sóc của mẹ kế.