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Truyện ngắn "Nắng rót mật trên sông La"
Thứ Ba, 21:00, 03/11/2026

Truyện ngắn "Nắng rót mật trên sông La"

VOV.VN - Người đời thường dành cho đàn ông đặc quyền được say với trăng, với nước, với chuyện công danh. Tác giả Đặng Thị Phúc Hải lại mang đến một góc nhìn rất riêng, rất đỗi dịu dàng về một người đàn bà tìm về bến sông quê chỉ để chờ nắng và uống một chén rượu cùng dòng sông La.

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