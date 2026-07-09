Thứ Năm, 14:00, 09/07/2026

Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước là tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá, bởi đây không chỉ là chính sách lao động, mà còn là chính sách dân tộc, giảm nghèo, phát triển con người.