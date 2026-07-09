Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước là tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá, bởi đây không chỉ là chính sách lao động, mà còn là chính sách dân tộc, giảm nghèo, phát triển con người.
VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
VOV.VN - Sáng 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.
VOV.VN - Chiều nay (8/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.