Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung

VOV.VN - Honda Việt Nam không chỉ trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà còn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng phòng tránh rủi ro cho hơn 1.000 học sinh và phụ huynh. Chương trình tiếp tục mở rộng tầm nhìn bảo vệ toàn diện cho thế hệ trẻ khi tham gia giao thông.
VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.
VOV.VN - Cập nhật cho năm 2026, Honda Việt Nam đã giới thiệu 5 mẫu xe mô tô phân khối lớn mới gồm: CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên các mẫu mô tô này nằm ở hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch.
VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
VOV.VN - Với việc trao tặng thêm 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong năm học 2026 – 2027, Honda Việt Nam đã nâng tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng cho trẻ em lên tới gần 14 triệu chiếc kể từ năm 2018, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở học sinh lên 89%.
VOV.VN - Nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ khi bước vào lớp 1, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông.