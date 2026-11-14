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Truyện cổ tích: "Sự tích Núi Ngũ Hành"
Thứ Bảy, 21:00, 14/11/2026

Truyện cổ tích: "Sự tích Núi Ngũ Hành"

VOV.VN - Câu chuyện gửi gắm những tầng ý nghĩa sâu sắc về triết lý sống, nguồn gốc thiên nhiên và đạo lý nhân văn của người Việt. Truyện lý giải sự hình thành của năm ngọn núi đá vôi kỳ vĩ bên bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) thông qua hình ảnh quả trứng rồng khổng lồ vỡ thành các mảnh đá lớn.

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