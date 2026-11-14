Truyện cổ tích: "Sự tích Núi Ngũ Hành"

VOV.VN - Câu chuyện gửi gắm những tầng ý nghĩa sâu sắc về triết lý sống, nguồn gốc thiên nhiên và đạo lý nhân văn của người Việt. Truyện lý giải sự hình thành của năm ngọn núi đá vôi kỳ vĩ bên bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) thông qua hình ảnh quả trứng rồng khổng lồ vỡ thành các mảnh đá lớn.
VOV.VN - Truyện cổ tích kể về nàng út của Thần Mặt trời từ bỏ cuộc sống sung sướng để theo tiếng gọi tình yêu, trải qua bao vất vả và nhớ thương quê nhà. Nỗi khát khao trở về bên cha mẹ đã hóa thành loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.
VOV.VN - Truyện ngụ ngôn “Ếch và Cua” kể về cuộc đối đầu giữa chú ếch hiền lành và loài cua tham lam. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cóc thông minh, ếch đã tìm ra cách bảo vệ mình, mang đến cho các bé bài học thú vị về sự thông minh và lòng tham.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Tham ăn” kể về vị quan giàu có nhưng keo kiệt, bị hai anh nông dân lém lỉnh cho một bài học nhớ đời. Câu chuyện mang đến tiếng cười và bài học ý nghĩa về thói tham lam trong cuộc sống.