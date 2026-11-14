Truyện cổ tích: "Sự tích Núi Ngũ Hành"

Truyện ngụ ngôn: "Ếch và Cua"

VOV.VN - Truyện ngụ ngôn “Ếch và Cua” kể về cuộc đối đầu giữa chú ếch hiền lành và loài cua tham lam. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cóc thông minh, ếch đã tìm ra cách bảo vệ mình, mang đến cho các bé bài học thú vị về sự thông minh và lòng tham.