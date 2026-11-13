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Truyện cổ tích: "Sự tích Trâu Vàng Hồ Tây"
Thứ Sáu, 21:00, 13/11/2026

Truyện cổ tích: "Sự tích Trâu Vàng Hồ Tây"

VOV.VN - Qua những biến thiên của lịch sử, Hồ Tây có những tên gọi khác nhau. Do sự tích trâu vàng (Kim Ngưu) lao xuống hồ nên xưa kia Hồ Tây còn có tên gọi là hồ Kim Ngưu. Năm 1573 thời vua Lê Thế Tông, để tránh tên húy là Duy Đàm, tên gọi Dâm Đàm cũ được đổi tên thành Hồ Tây (tức hồ phía tây kinh thành Thăng Long).

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