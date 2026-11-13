Truyện cổ tích: "Sự tích Trâu Vàng Hồ Tây"

VOV.VN - Qua những biến thiên của lịch sử, Hồ Tây có những tên gọi khác nhau. Do sự tích trâu vàng (Kim Ngưu) lao xuống hồ nên xưa kia Hồ Tây còn có tên gọi là hồ Kim Ngưu. Năm 1573 thời vua Lê Thế Tông, để tránh tên húy là Duy Đàm, tên gọi Dâm Đàm cũ được đổi tên thành Hồ Tây (tức hồ phía tây kinh thành Thăng Long).
VOV.VN - Truyện cổ tích “Bảy cánh hoa vàng” của nhà văn Khuê Việt Trường kể về nàng tiên Hy Vọng và bảy điều ước kỳ diệu, gửi gắm những bài học ý nghĩa về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho mọi người.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Sự tích hòn đảo thuyền” kể về người con trai giàu có nhưng bất hiếu, nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ già, để rồi phải đối mặt với hậu quả đau lòng từ chính hành động của mình.
VOV.VN - Truyện ngụ ngôn “Ếch và Cua” kể về cuộc đối đầu giữa chú ếch hiền lành và loài cua tham lam. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cóc thông minh, ếch đã tìm ra cách bảo vệ mình, mang đến cho các bé bài học thú vị về sự thông minh và lòng tham.