Thứ Bảy, 21:00, 21/11/2026

Truyện cổ tích thế giới: Những chàng trai dũng cảm làng Côn Men

VOV.VN - Ở một làng nọ có 15 chàng trai rất dũng cảm. Một hôm họ quyết định lên đường phiêu lưu xem thế giới có điều gì mới lạ. Không biết họ sẽ gặp những điều gì trên đường đi của mình? Những chàng trai dũng cảm sẽ giúp đỡ mọi người như thế nào?