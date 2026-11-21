VOV.VN - Ở một làng nọ có 15 chàng trai rất dũng cảm. Một hôm họ quyết định lên đường phiêu lưu xem thế giới có điều gì mới lạ. Không biết họ sẽ gặp những điều gì trên đường đi của mình? Những chàng trai dũng cảm sẽ giúp đỡ mọi người như thế nào?
VOV.VN - Truyện cổ tích “Sự tích hòn đảo thuyền” kể về người con trai giàu có nhưng bất hiếu, nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ già, để rồi phải đối mặt với hậu quả đau lòng từ chính hành động của mình.
VOV.VN - Qua những biến thiên của lịch sử, Hồ Tây có những tên gọi khác nhau. Do sự tích trâu vàng (Kim Ngưu) lao xuống hồ nên xưa kia Hồ Tây còn có tên gọi là hồ Kim Ngưu. Năm 1573 thời vua Lê Thế Tông, để tránh tên húy là Duy Đàm, tên gọi Dâm Đàm cũ được đổi tên thành Hồ Tây (tức hồ phía tây kinh thành Thăng Long).
VOV.VN - Câu chuyện gửi gắm những tầng ý nghĩa sâu sắc về triết lý sống, nguồn gốc thiên nhiên và đạo lý nhân văn của người Việt. Truyện lý giải sự hình thành của năm ngọn núi đá vôi kỳ vĩ bên bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) thông qua hình ảnh quả trứng rồng khổng lồ vỡ thành các mảnh đá lớn.