VOV.VN - "Lời ca dâng Bác", sáng tác bởi nhạc sĩ Trọng Loan, là bài ca thiết tha, thành kính về tình cảm sâu nặng, thủy chung giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam trong kháng chiến. Bài hát do NSƯT Bích Vượng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Mùa xuân trên quê hương" của nhạc sĩ Hoài Mai, ra đời sau năm 1975, ca ngợi niềm vui thống nhất đất nước, vẻ đẹp của mùa xuân trên quê hương Việt Nam và khát vọng dựng xây tương lai tươi sáng. Bài hát do ca sĩ Phương Nhung - Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tôi là người thợ lò" của nhạc sĩ Hoàng Vân (sáng tác năm 1964) là bản trường ca ngợi ca tinh thần lao động hăng say, kiên cường và lòng tự hào của công nhân mỏ than. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Tình ca đất nước" của nhạc sĩ Phan Nhân (sáng tác năm 1975) là ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.