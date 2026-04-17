VOV.VN - "Người là niềm tin tất thắng" là một ca khúc anh hùng ca nổi tiếng sáng tác bởi nhạc sĩ Chu Minh, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo vĩ đại của Người. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tình ca đất nước" của nhạc sĩ Phan Nhân (sáng tác năm 1975) là ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và truyền thống văn hóa hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Những thành phố bên bờ biển cả" của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Huy Cận, ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, tươi mới của các thành phố ven biển Việt Nam. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.
VOV.VN - "Tàu anh qua núi" của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác năm 1977, ca ngợi tình yêu thủy chung, sự hy sinh thầm lặng của người lính/công nhân đường sắt và niềm vui thống nhất đất nước. Bài hát do NSND Thanh Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và hiện lưu trữ tại Kho băng của VOV.