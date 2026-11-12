Thứ Năm, 10:11, 12/11/2026

Tín dụng tăng hơn 12%: Doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận đến đâu?

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 20/10, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động và cho vay. Lãi suất doanh nghiệp thực trả đã giảm đến đâu, và dòng vốn đã đến được với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh hay chưa?