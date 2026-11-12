Tín dụng tăng hơn 12%: Doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận đến đâu?

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 20/10, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động và cho vay. Lãi suất doanh nghiệp thực trả đã giảm đến đâu, và dòng vốn đã đến được với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh hay chưa?
VOV.VN - Sáng 31/10, tham gia giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn làm rõ nhiều vấn đề nóng được đại biểu quan tâm như quản lý dòng vốn ngắn hạn, điều hành chính sách tiền tệ và tháo gỡ điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng.
VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), ĐBQH đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong chuyển nhượng dự án, ngăn tình trạng huy động vốn khi bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời hoàn thiện chính sách tín dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực.
VOV.VN - Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.HCM, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM) cho biết sẽ nâng mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên 16% thay vì 15% như kế hoạch.
VOV.VN - Chủ tịch HĐTV VAMC Trần Trung Dũng cho biết, khi một khoản nợ được đưa trở lại thị trường, nguồn lực đang bị "đóng băng" trong khoản nợ và tài sản bảo đảm có cơ hội được đưa trở lại nền kinh tế, giải phóng nguồn lực và tạo thêm dư địa cho dòng vốn tín dụng.
VOV.VN - Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Song, lãi suất vẫn chịu sức ép từ lạm phát.